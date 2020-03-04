ترامب يقول إنه سيناظر أي مرشح ديمقراطي "بكل سرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع لإجراء مناظرات في وقت لاحق من العام الجاري مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن هوية المرشح الذي سيتأهل من الانتخابات التمهيدية ويفوز بترشح الحزب الديمقراطي.
وصرح ترامب للصحفيين خار ج البيت الأبيض "سأواجه أي شخص".
وأكد ترامب أنه سيناظر "أي مرشح منهم" وأضاف سريعا وهو يضحك "بكل سرور".
وتشهد الولايات المتحدة اليوم، ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.
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