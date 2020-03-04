أمريكا: روسيا مستمرة في تنفيذ حملة تضليل واسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن روسيا مستمرة في تنفيذ حملة تضليل واسعة النطاق . وقال مدير وكالة الامن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكي كريستوفر كريبس للصحفيين "الروس لم يغادروا في عام 2016" وانهم مستمرون " في عملية تضليل واسعة النطاق". وجاءت تصريحات كريبس خلال موجز حول أمن الانتخابات في أرلنجتون بولاية فيرجينيا ، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

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