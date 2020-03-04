الأكثر تضرّرًا في أوروبا، قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2036 مصابًا و52 وفاة

وكالات- أعلنت هيئة الدفاع المدني في إيطاليا مساء أمس، الاثنين 2 مارس 2020، إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي العدوى في البلاد إلى ألفين و36 حالة، من ضمنها 52 حالة وفاة وشفاء 149 آخرين. وتمّ تسجيل إصابات في 15 مقاطعة إيطالية بالإضافة إلى مقاطعة بولتسانو المتمتعة بالحكم الذاتي. Advertisements وتعتبر مقاطعة لومبارديا (شمال) الأكثر تضررا، حيث تمّ تسجيل 52 وفاة و1254 إصابة، بزيادة قدرها 270 عن يوم أول أمس الاحد. وتليها إيميليا-رومانيا حيث تم تأكيد 335 إصابة بالفيروس وتسجيل 11 حالة وفاة. وتأتي مقاطعة فينيتو في المركز الثالث من حيث الاصابات حيث بلغت 273 إصابة وسجلت وفاتان.

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