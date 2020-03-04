أردوغان يتحدّث عن توجّه "ملايين" المهاجرين قريبًا إلى أوروبا

وكالات - حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الاثنين 2 فيفري 2020، من أن "ملايين" المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون إلى أوروبا، في وقت كثّف ضغوطه على الدول الغربية بشأن النزاع السوري.
وبعدما فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين لمغادرة أراضيها باتّجاه أوروبا الأسبوع الماضي، "عبر مئات الآلاف وسيصل العدد قريبا إلى ملايين"، بحسب ما أفاد أردوغان في تصريحات متلفزة، رغم أن التقارير الصادرة عن حرس الحدود في اليونان تحدثت عن أعداد أقل بكثير حتى الآن.
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