دمشق تؤكد عزمها التصدّي "للعدوان" التركي على أراضيها

وكالات - أكدت السلطات السورية اليوم، الإثنين 2 مارس 2020، عزمها التصدي بحزم "للعداون" التركي على أراضيها، غداة إعلان أنقرة بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم للفصائل المقاتلة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن بلاده "تؤكد العزم والتصميم على التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظا على سلامة ووحدة الأراضي السورية".