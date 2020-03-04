أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار ،عن أن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد ان ارتفعت وفيات الأمريكين من كورونا إلى 9 حالات اليوم، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.
و أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الثلاثاء، أن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي، في الوقت الذيارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأميركية، لمناقشة انتشار الفيروس، إنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع إعلان شبكة "سي إن إن" ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 9 جميعها في ولاية واشنطن بأقصي الشمال الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مع وفاة 9 أمريكيين ..الولايات المتحدة تبدأ الاختبارات السريرية لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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