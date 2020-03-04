أوبك.. تخفيضات في إنتاج النفط بسبب “كورونا”

بدأ وزراء أوبك التوافد على فيينا اليوم الثلاثاء، حيث سيناقشون خفضا إضافيا محتملا في إنتاج النفط في الوقت الذي يؤثر فيه انتشار فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة تعرف بأوبك+، في ديسمبر/كانون الأول على خفض جماعي للإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس أوبك قال إن دول أوبك+ ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.

وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقال “هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة”.

من جهة ثانية، أعلنت أوبك تقيد عدد مندوبي الأعضاء في اجتماعات الأمانة العامة بسبب كورونا، ومنعت الصحفيين من دخول مبنى الأمانة العامة في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس.