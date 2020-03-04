إيران .. إصابة رئيس الطوارئ الطبية بفيروس “كورونا”

في استمرار لمسلسل التفشي بين المسؤولين في إيران، أفادت وكالة العمال الإيرانية الثلاثاء بإصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية، بير حسين كوليفاند، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لمكتب كوليفاند أن صحته “جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق”.

يشار إلى أن نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، محمد حسين قرباني، فجر أمس مفاجأة صادمة، معلناً أن “41% من مرضى کورونا في البلاد أصيبوا بالعدوى خلال مراجعة المراكز الطبية” .

إصابة 23 نائباً

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبدالرضا مصري، في وقت سابق الثلاثاء إصابة 23 نائباً بالفيروس المستجد. ونقلت وكالة “نادي المراسلين الشباب” الحكومية الإيرانية عن مصري قوله إن إصابات هؤلاء النواب جاءت بسبب احتكاكهم بالناس.

كما نصح النائب الإيراني زملاءه ومنتخبي البرلمان الجديد الحادي عشر “بقطع علاقتهم مع الناس في الوقت الحالي تجنباً للإصابة بكورونا”.