فرنسا تتهم تركيا باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 12:08 صباحاً - اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تركيا، اليوم الثلاثاء، باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا. وقال إن على أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها.

وقال لو دريان أمام أعضاء البرلمان الفرنسي: “استخدام تركيا للمهاجرين كوسيلة للضغط على أوروبا وابتزازها أمر غير مقبول على الإطلاق”. وأضاف أن أنقرة “تستخدم ورقة اللاجئين والمهاجرين الموجودين بالفعل على أراضيها”.

وأضاف أن أوروبا احترمت على مدى السنوات الأربع الماضية الاتفاق الذي أُبرم في مارس/آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما يشمل التزامات مالية كبرى، وأن على أنقرة القيام بالمثل.

فرنسا: هجمات الأسد وروسيا في إدلب جرائم حرب

ولفت لو دريان إلى “الأزمة الإنسانية الخطيرة” التي تسبب بها هجوم قوات النظام السوري بإسناد روسي في محافظة إدلب.

واتهم لو دريان النظام السوري وروسيا بارتكاب جرائم حرب “على ما يبدو” في هجومهما في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن باريس ستوثق ذلك.

وأضاف أن الهجوم الذي تشنه قوات الأسد “أصبح ممكناً نتيجة الدعم الجوي الروسي ويشهد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان”. وتابع: “لهذا السبب أقول: نحن ننظر اليوم إلى هذه الانتهاكات على أنها ربما يمكن اعتبارها جرائم حرب وسنقوم بتوثيقها”.

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وتابع: “مجدداً، يعاني السكان المدنيون قبل غيرهم وسط ظروف مزرية”، معتبراً أن “هذا الهجوم في حال استمر ينطوي على خطر تفرق العناصر الإرهابيين الموجودين حالياً في إدلب”.

وبالعودة لموضوع المهاجرين وتركيا، قال لو دريان: “إننا لسنا مشتتين على الصعيد الأوروبي” في ما يتصل بأزمة الهجرة، لافتاً إلى أن وزراء داخلية الاتحاد سيجتمعون الأربعاء، فيما يجتمع وزراء الخارجية الجمعة “بهدف تحديد سبل التدخل السريع للتخفيف عن كاهل السلطات اليونانية وتنشيط آلية فرونتكس وضمان أن تتوافر لليونانيين سبل الرد على هذين التطفل والاستفزاز”.

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يقف مع اليونان

وتهدد تركيا بالسماح بعبور ملايين المهاجرين إلى أوروبا إذا لم تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء تركيا لاحترام الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف ميشيل أن من الضروري أن تحمي أوروبا حدودها.

وكان ميشيل في اليونان بصحبة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي في جولة لتفقد منطقة حدودية بين اليونان وتركيا شهدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية اشتباكات بين جنود يونانيين ومهاجرين.