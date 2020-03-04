مقتل جندي تركي في إدلب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 12:08 صباحاً - مشاركة نقل تلفزيون (إن.تي.في)؛ عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء؛ إن جنديا تركيا قتل في هجوم بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وأضاف التلفزيون، أن الوزير كان يتحدث بعد جلسة مغلقة في البرلمان لمناقشة الوضع في إدلب، حيث أرسلت تركيا آلاف القوات لدعم المعارضة السورية المسلحة. وتشهد إدلب خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً حاداً بين النظام السوري وتركيا، مما يضع المنطقة تحت تساؤلات حول إمكانية تحول هذه المواجهة إلى منحنى أخطر، فما هي آخر التطورات بين الطرفين حتى اللحظة؟

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