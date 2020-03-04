الصحة الأمريكية تعلن بدء المرحلة الأولى من اختبارات لقاح فيروس كورونا

ويذكر أن قال أليكس أزار إنه لا يعرف إلى أي مدى سيذهب فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

وأوضح أزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، الأحد، لبرنامج "ذا ويك" على شبكة "ايه.بي.سي" أن خطر تفشي فيروس كورونا لا يزال محدودا في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عنه قوله إنه تم توفير 75 ألف جهاز للكشف عن الفيروس وأنه سيتم زيادة عدد هذه الأجهزة "بدرجة كبيرة" في الأسابيع المقبلة.