كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الأمريكية تعلن بدء المرحلة الأولى من اختبارات لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، إن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.
ويذكر أن قال أليكس أزار إنه لا يعرف إلى أي مدى سيذهب فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).
وأوضح أزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، الأحد، لبرنامج "ذا ويك" على شبكة "ايه.بي.سي" أن خطر تفشي فيروس كورونا لا يزال محدودا في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عنه قوله إنه تم توفير 75 ألف جهاز للكشف عن الفيروس وأنه سيتم زيادة عدد هذه الأجهزة "بدرجة كبيرة" في الأسابيع المقبلة.