كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 9 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 9، وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27.
وأكدت السلطات جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن. وأمس الاثنين كان عدد المصابين في الولايات المتحدة 18 شخصا، توفي منهم 6 أشخاص.
ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره المستمر حول العشرات من دول العالم، حاصدا إصابات ووفيات وتداعيات جديدة.
طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من العالم التوقف عن تخزين الكمامات والقفازات والمعدات الوقائية الأخرى.
وقال إنه قلق من أن فيروس كورونا المستجد يعرقل إمدادات المعدات الوقائية ومنها الكمامات المطلوبة بشدة لحماية العاملين بالصحة الذين يكافحون التفشي حول العالم.
وأضاف: "نحن قلقون من تعرض قدرات الدول للاستجابة للخطر بسبب العرقلة البالغة المتزايدة للإمداد العالمي لمعدات الوقاية الشخصية والتي يتسبب فيها زيادة الطلب وإساءة الاستخدام والتخزين".
وتابع غيبريسوس أن "النقص يترك الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة على غير استعداد للتعامل مع مرضى كوفيد-19".
وقال إن هناك وصولا محدودا لإمدادات مثل القفازات والكمامات الطبية وأجهزة التنفس والنظارات وواقيات الوجوه والأثواب والمآزر والأغطية، مضيفا "لا يمكننا التصدي لكوفيد-19 دون حماية العاملين بالصحة."
وجاءت تصريحات غيبريسوس بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته ستطلب كل المخزونات الحالية والمستقبلية من كمامات الوقاية.