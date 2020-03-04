ترامب: الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا

وأضاف: "في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان"، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت.

وأشار إلى أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف.

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قد قال إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا في الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان.

وأشار ذبيح الله مجاهد إلى أن المحادثة بين الطرفين استمرت 35 دقيقة.

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