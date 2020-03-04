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ترامب: الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي فيروس كورونا.
 وأكد ترامب، خلال تصريحاته، الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا.

وأضاف: "في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان"، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت.

وأشار إلى أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف.

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قد قال إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا في الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان.

وأشار ذبيح الله مجاهد إلى أن المحادثة بين الطرفين استمرت 35 دقيقة.

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وكان ترامب قد أعلن أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة طالبان في وقت ليس ببعيد.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء".

وأوضح أن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع طالبان، مشيرا إلى أن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وطالبان، قد وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.

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