كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت السلطات الإسبانية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
و قالت مسؤولة بالصحة إن رجلا في منطقة بلنسية الإسبانية توفي بسبب فيروس كورونا لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض.
وأضافت آنا بارثيلو مسؤولة الصحة في بلنسية أن الاختبارات أظهرت أن وفاة الرجل في 13 فبراير شباط كانت بسبب الفيروس.
وأكدت آنا بارسيلو، مستشارة الصحة في مقاطعة فالنسيا الإسبانية، في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المريض الذي توفي بداء الكورونا تم تشخيص حالته من قبل بإصابته بالتهاب رئوي من نوع غريب، وهو الأمر الذي ثبت فيما بعد أنه فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة "الباييس" الإسبانية.
جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة فالنسيا حتى الآن وصل إلى نحو 20 شخصا.