كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الإسبانية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

و قالت مسؤولة بالصحة‭ ‬إن رجلا في منطقة بلنسية الإسبانية توفي بسبب فيروس كورونا لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض.

وأضافت آنا بارثيلو مسؤولة الصحة في بلنسية أن الاختبارات أظهرت أن وفاة الرجل في 13 فبراير شباط كانت بسبب الفيروس.