فيروس كورونا.. الإمارات تُعلن عن إصابات جديدة خلال طواف الدراجات وتُعلن إنطلاق التعليم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة “⁧‫التعلم عن بعد”‬⁩، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ⁧‫التعليم العالي‬⁩ بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الخطوة جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وجاء قرار وزارة التربية بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم وجود 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان المصابين هم روسيان وإيطاليان وألماني وكولومبي “تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات”.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شفيت منها 5 حالات أعلن عنها مسبقا.