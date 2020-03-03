مدير منظمة الصحة العالمية: تم استبعاد خطر تطور كورونا لوباء و”جائحة عالمية”

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنهم يعملون على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.

وصرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأن منظمة الصحة ما زلت تعاني نقصا في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.

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وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتم الإعلان عن تحول مرض أو فيروس معين إلى جائحة عالمية، عندما ينتشر هذا المرض أو الفيروس في جميع أنحاء العالم بشكل يفوق التوقعات، ويكون للبشر مناعة ضئيلة تجاهه.

ويقول الباحثون إن إعلان تحول “كورونا” إلى وباء عالمي سيتطلب اتخاذ عدد من الخطوات استعداداً لهذه المرحلة الفارقة. حيث لن يكون حظر السفر وإغلاق الحدود كافيين لاحتواء الأزمة.

فمن بين التدابير توفير جميع الإمدادات الطبية في المستشفيات في مختلف دول العالم، وإعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى، وتخزين جميع مضادات الفيروسات، بالإضافة إلى توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات ومطهرات اليد، وإجبار الأشخاص على استخدامها.