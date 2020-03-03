شركة إسبانية تطلق خطا جويا جديدا يربط مراكش بالبرتغال

أعلنت شركة الطيران “بينتر” بجزر الكناري اليوم الثلاثاء أنها ستطلق ابتداء من شهر يوليوز المقبل خطا جويا جديدا سيربط بين مدينة مراكش بالمغرب ومدينة فونشال بالبرتغال .

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا الخط الجوي الجديد الذي ستؤمنه شركة “بينتر” عبر رحلات جوية ما بين مدينتي مراكش وفونشال من شأنه أن يساعد على تحسين وتعزيز الربط الخارجي للمنطقة ككل .

وأوضح نفس المصدر أن الرحلات الجوية لهذا الخط الجديد التي ستنطلق ابتداء من 15 يوليوز المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا “يومي الأربعاء والسبت” ستستمر طيلة موسم الذروة وإلى غاية 12 شتنبر المقبل .

وأشار إلى أن هذه الرحلات الجوية ستؤمنها طائرات ( أ تي إر 72 ) بطاقة تصل إلى 72 راكبا مضيفا أن الشركة ستطلق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذا الخط الجوي ابتداء من اليوم ( 3 مارس ) .