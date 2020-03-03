جنايات الدار البيضاء تُدين بيدوفيل ليساسفة بـ20 سنة سجنا نافذا

قضت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، في حق “بيدوفيل ليساسفة”، المتهم بهتك عرض قاصرات، 20 سنة سجنا نافذا، وتعويض 10 ألف درهم لكل ضحية.
وشهدت جلسة محاكمة المتهم، بهتك عرض قاصرات، والذي بات معروفا بـ”بيدوفيل ليساسفة”، والمتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، حضورا مكثفا للطفلات اللواتي تتهمنه بهتك عرضهن.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى، أكتوبر الماضي، حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة، إذ صدرت مذكرة بحث في حق البيدوفيل، قبل أن يُنصب له كمين، باستدراجه عن طريق إحدى التلميذات، وألقي عليه القبض قرب إحدى المدارس، متلبسا، إلى أن تسلمته الشرطة، بعدما كاد سكان اليساسفة أن يقتلونه، انتقاما لأفعاله المستنكرة.
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