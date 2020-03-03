ينتمون لعائلة واحدة.. إصابات جديدة بكورونا بالجزائر ترفع الحصيلة إلى 8

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان الوزارة، فإن الحالات الثلاث الجديدة ترفع حصيلة إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة.

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وكانت الجارة الشرقية الجزائر، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالتين مصابتين بكورونا، هما امرأة تبلغ من العمر 53 سنة، وابنتها البالغة 24 سنة، تأكدا أنهما حاملتين لفيروس كورونا، وتم عزلهما، والتكفل بهما.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن “نظام الرصد والإنذار، الذي تم وضعه، وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا، جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري، البالغ من العمر 83 سنة، وابنته، المقيمان بفرنسا، واللذين أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فبراير 2020 مع أسرتهما في البليدة، إذ تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فبراير 2020 “.