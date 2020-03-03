أفرج الاحتلال عن الشيخ رائد فتحي بعد اعتقال دام لساعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن الشيخ رائد فتحي، بعد أن اعتقلته اليوم في بيت حنينا بالقدس، حيث كان في مسجد الهجرة، لتقديم درس ديني.

وأظهر مقطع مُصوّر تناقله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر اعتقال الشيخ فتحي.

وأوضح المقطع المصوّر الطريقة العنيفة التي تعامل فيها عناصر الشرطة مع فتحي، إذ قام أكثر من عنصر بدفعه إلى داخل سيارة تابعة للشرطة بشكل عنيف رغم أن الشيخ لم يقاوم أيًا من العناصر.

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مقدسيين أثناء مرورهم عبر معبر الكرامة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية لم تسمّها القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤول المقدسات في إقليم حركة فتح في القدس، عوض السلايمة، ورئيس الشبيبة الفتحاوية، أحمد الغول، والشاب عرين الزعانين أثناء مرورهم معبر الكرامة.