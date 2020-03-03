شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة حالات الوفاة لمصابي كورونا في واشنطن إلى 9 حالات والان نبدء بالتفاصيل
فيروس كورونا المتحور. وتشمل هذه الحالات الوفيات المعلنة التي وقعت الأسبوع الماضي.
ووقعت جميع حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء الفيروس في ولاية
واشنطن، شمال غربي البلاد.
وهناك أكثر من 100 حالة على مستوى البلاد، بما في ذلك هؤلاء الذين تمت
إعادتهم إلى الولايات المتحدة عن طريق مهام الإجلاء فيما وراء البحار.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يفكر في فرض قيود على السفر
بين الولايات داخل البلاد.
وصرح ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض بأن الحكومة الاتحادية قد توسع
القيود المفروضة على السفر من الخارج، وأضاف أنه يفضل عدم تقييد السفر
الدولي.
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