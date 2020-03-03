شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرس منع السفر إلى مناطق تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.

وأوضح "ترامب"، فى حديث قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس، أنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.