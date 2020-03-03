شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: ارتفاع حالات الإصابة «كورونا» إلى 2502 والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.
وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.
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