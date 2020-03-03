شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها. وقالت مسؤولة الصحة الإقليمية أنا بارسيلو شيكو للصحافيين "إن مريضاً توفي في 13 فبراير الفائت" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوصات بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.

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