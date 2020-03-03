شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفي الاشتباه بحالات «كورونا» على متن سفينة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له اليوم أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، بأي من السفن العابرة بقناة السويس.
وشددت هيئة قناة السويس على اتخاذها حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن إيفاد فرق الحجر الصحي للكشف على أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها المجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف التأكد من سلامة الأطقم الفنية والأفراد على متن السفن العابرة، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
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