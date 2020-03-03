الصحة : 6 حالات إصابة جديدة بـ(كوفيد19)

الشورى يتابع الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ

مسقط ـ الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ٢٠١٩ “كوفيد19″ مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أربع منها من الجنسية الإيرانية واثنتين من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي. وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (١٢) حالة. وأكدت الوزارة في بيان لها على صفحتها بـ”تويتر” أن هناك حالتين تم شفاؤهما تماماً بينما هناك حالة مستقرّة.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

الى ذلك، أكد مجلس الشورى متابعته بكل حرص واهتمام الجهود التي يقوم بها المعنيون بوزارة الصحة من خطوات عملية في مواصلة الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفاشية كورونا المستجد “كوفيد 19″ ومناقشة الاستعدادات وخطط الطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023 م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة أمين عام المجلس. وقد تمت الإشارة خلال الجلسة بأنه”.. وحرصا من المجلس على زيادة التنسيق بين مجلس الشورى ممثلا باللجنة الصحية والبيئية من جهة و وزارة الصحة ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى ، فإن المجلس بأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته العامة سوف يواصل متابعة تلك الجهود وسوف يتم في هذا الإطار ، عقد اجتماع عاجل مع المختصين من وزارة الصحة للوقوف على آخر المستجدات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة. كما سيتم خلال الاجتماع متابعة جاهزية خطط طوارئ الصحة العامة على مستوى جميع المحافظات والتعرف على آلية التنسيق بين الجهات الصحية على مستوى المحافظات بالسلطنة ومدى جاهزية القطاع الصحي الخاص من أجل الاستعداد لاستقبال أي حالات مشابهة في مختلف محافظات السلطنة”.