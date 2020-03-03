أنقرة تطالب برلين بتقاسم أعباء اللاجئين مع تأكيدها عبور أكثر من 130 ألف مهاجر إلى اليونان

أنقرة ـ د ب أ: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وميركل أمس، بحسب بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس أن أردوغان بحث مع ميركل العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها إدلب واللاجئين. وطالب أردوغان، خلال الاتصال، ميركل بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين، وأكد على ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية في هذا الخصوص. وكانت ميركل وجهت انتقادات حادة أمس إلى أردوغان بسبب سياسته الحالية الخاصة باللاجئين.

وقالت ميركل في برلين إن “الرئيس التركي يشعر أن الدعم المقدم إليه في الوقت الراهن غير كاف، ومع تفهم هذا، فإنه من غير المقبول تماما أن يتم تحميل هذا الآن على كاهل اللاجئين، لأن اللاجئين قد وُضِعُوا الآن في موقف يذهبون فيه إلى الحدود وينتهي بهم إلى طريق مسدود فعليا”.

الى ذلك، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان تجاوز 130 ألفا حتى صباح أمس. وكتب الوزير التركي، على موقع تويتر ” وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرا”.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.