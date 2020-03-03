ارتفاع حصيلة المصادمات قرب ساحة الخلاني الى 43 حالة اختناق واصابة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حصيلة المصادمات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد ارتفعت الى 43 حالة اختناق واصابة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة المصادمات التي حصلت قرب ساحة الخلاني وسط بغداد بين المتظاهرين والقوات الامنية ارتفعت الى 43 حالة اختناق واصابة".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".