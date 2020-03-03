شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مسؤولة بالصحة الإسبانية، إن رجلاً في منطقة بلنسية الإسبانية توفي بسبب فيروس كورونا، لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض.



وأضافت آنا بارثيلو مسؤولة الصحة في بلنسية، أن الاختبارات أظهرت أن وفاة الرجل في 13 فبراير (شباط) كانت بسبب الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.