شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: قد نمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.



وقال ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحافيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس، إنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا القاتل إلى 27 توفي منهم 9 أشخاص.

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