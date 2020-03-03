واشنطن: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 27 توفي منهم 9 أشخاص

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين.



وأكدت السلطات أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن.

وأمس الاثنين كان عدد المصابين في الولايات المتحدة 18 شخصا، توفي منهم 6 أشخاص.

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