الأرجنتين تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

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أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا اليوم الثلاثاء ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



وذكرت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض دخل مستشفى في عاصمة البلاد، وكان المريض عاد مؤخرًا من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا.

وأضافت الصحيفة أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و 45 عامًا.