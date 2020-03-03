شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالًا هاتفيا من نظيره الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، وذلك في إطار التواصُل والتنسيق المستمر بين الجانبين حول أوجه العلاقات الاستراتيجية المختلفة بين الدولتين، والتشاور الوثيق في شأن مُجمل القضايا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول العديد من الموضوعات.

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