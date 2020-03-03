شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 79 مصاباً بكورونا فى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصحة الإيطالية، الثلاثاء، عن وفاة 79 حالة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الثانية بعد الصين في عدد الوفيات، حسب فضائية العربية السعودية.



وواصل فيروس كورونا انتشاره في إيطاليا وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين ودول الجوار الأوروبي مسجلًا 1577 إصابة، و34 وفاة بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الدفاع المدني إنجيلو بوريللي، وسط تحذيرات خبراء من انتشار مماثل في فرنسا وألمانيا.

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