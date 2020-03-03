شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع التركية: مقتل جندي تركي في محافظة إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي تركي وإصابة 9 آخرين بنيران الجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا



وأكدت الدفاع التركية في بيان، أن قوات الجيش التركي قصفت 82 هدفا تابعا للجيش السوري في محافظة إدلب، مؤكدة أن القصف لا يزال مستمرا.

وأضاف البيان""قصف 82 موقعا للنظام السوري في إدلب، أسفر عن تدمير 9 دبابات، ومدفعيتين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين، فضلا عن تحييد 299 عنصرا".