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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع التركي يعترف بمقتل جندي في أدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
إعترف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمقتل جندي تركي في هجوم بمحافظة أدلب السورية .
ونقل تلفزيون (إن.تي.في)؛ عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء؛ إن جنديا تركيا قتل في هجوم بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وأضاف التلفزيون، أن الوزير كان يتحدث بعد جلسة مغلقة في البرلمان لمناقشة الوضع في إدلب، حيث أرسلت تركيا آلاف القوات لدعم المعارضة السورية المسلحة.
وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في قصف مدفعي للجيش السوري بريف إدلب، غداة إعلان دمشق عزمها التصدي لـ"العدوان التركي".
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