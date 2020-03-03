إصابة اثنين من المواطنين الروس بفيروس كورونا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية أنه تم اكتشاف إصابة اثنين من المواطنين الروس بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وذكرت الوكالة: "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

في وقت سابق، ألغت دولة الإمارات المراحل الأخيرة من سباق الدراجات بسبب إصابة اثنين من الرياضيين المشاركين في المسابقة بفيروس كورونا التاجي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن، وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8 آلاف و774 في 64 دولة"، ​وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.