هل فيروس كورونا غضب من الله؟.. وزير الأوقاف يرد:لا يرتبط بالإيمان والكفر

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ربط انتشار فيروس كورونا بغضب الله، قائلًا إن النوازل والأحداث الكونية والأوبئة العامة لا ترتبط بالإيمان أو الكفر، ولا يصح ولا يجوز ربطها بالإيمان أو الكفر، أو الشماتة فيها، أو الحديث عنها أنها انتقام من الله.

وأكد "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نعيش الواقع المعاصر بعقيلة تتلاءم معه، مشيرا إلى أن هناك من يعانون من ضحالة الثقافة ويفسرون انتشار فيروس كورونا على أنه انتقام من الله لبعض الدول.

وأكد جمعة، أن الإسلام رسالة للعالم وندعو الله أن يرفع البلاء عن جميع البلدان والرأي العلمي يقول أن فيروس كورونا سينحصر بعد موجة الشتاء؛ مرجعًا أسبابه أنه في حين انتشار فيروس كورونا في بلد مسلمة ولزم الأمر إلغاء صلاة الجمعة من الممكن أن تؤدى ظهرًا في البيوت.. والفتوى في الدين بخصوص هذا الأمر تتبع الرأي العلمي.