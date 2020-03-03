دفاع روسيا: تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ ثلثهم من السوريين إلى اليونان

أعلن مركز تنسيق المصالحة في ​سوريا​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، أن السلطات في ​تركيا​ تدفع بقوة قرابة 130 ألف لاجئ موجود على أراضيها وثلثهم فقط من السوريين، نحو الحدود مع ​اليونان​.

وأشار رئيس المركز أوليغ جورافليوف ، إلى أن ​السلطات التركية​ "تقوم حاليا بزج حوالي 130 ألف لاجئ ممن كانوا يتواجدون في مخيمات مؤقتة على الحدود التركية اليونانية، على اليونان، وثلثاهم من غير السوريين، بل أفغان وعراقيون ومواطنون من الدول الإفريقية".