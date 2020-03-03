الخارجية المصرية: شكري بومبيو يبحثان العلاقات الاستراتيجية المختلفة بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان الوزير سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في "إطار التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين حول أوجه العلاقات الاستراتيجية المختلفة بين الدولتين، والتشاور الوثيق في شأن مجمل القضايا".
يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندرجاتشاو، قال فيها ان "بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها".
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