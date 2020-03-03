رئيس كولومبيا: سنفتتح مكتبا خاصا للابتكار في القدس

أعلن رئيس ​كولومبيا​ إيفان دوكي خلال كلمته في ​مؤتمر​ اللوبي اليهودي الأميركي "إيباك" في ​واشنطن​، أن "بلاده ستفتتح مكتبا خاصا للابتكار في ​القدس​، وان الأمر هو تنفيذ للوعود التي أطلقناها خلال الحملة الانتخابية، والتي تعهدنا فيها بنقل سفارة كولومبيا إلى القدس".

بدوره أكد رئيس ​الكونغو​ فيلكس تشسكدي في كلمة له، "نيته تعيين سفير جديد لبلاده لدى ​تل أبيب​، بعد 20 عاما من تمثيل منخفض"، مطالبا ​إسرائيل​ "برفع تمثيلها الدبلوماسي في الكونغو، والسفير الجديد سوف يعود في المرحلة الأولى إلى تل أبيب لكننا سنفتح ملحقية اقتصادية في ​مدينة القدس​".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في كانون الاول 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها".