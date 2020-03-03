رئيس كولومبيا: سنفتتح مكتبا خاصا للابتكار في القدس

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي خلال كلمته في مؤتمر اللوبي اليهودي الأميركي "إيباك" في واشنطن، أن "بلاده ستفتتح مكتبا خاصا للابتكار في القدس، وان الأمر هو تنفيذ للوعود التي أطلقناها خلال الحملة الانتخابية، والتي تعهدنا فيها بنقل سفارة كولومبيا إلى القدس".
بدوره أكد رئيس الكونغو فيلكس تشسكدي في كلمة له، "نيته تعيين سفير جديد لبلاده لدى تل أبيب، بعد 20 عاما من تمثيل منخفض"، مطالبا إسرائيل "برفع تمثيلها الدبلوماسي في الكونغو، والسفير الجديد سوف يعود في المرحلة الأولى إلى تل أبيب لكننا سنفتح ملحقية اقتصادية في مدينة القدس".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الاول 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها".
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