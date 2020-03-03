أعلنت السطات في ​الولايات المتحدة​ أن "عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ ارتفع إلى 27"، مشيرة إلى "9 ​حالات​ وفاة من بين المصابين". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر السطات الاميركية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 27 توفي منهم 9 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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