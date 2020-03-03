قرّرت لجنة وضع السياسيات في الإحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إجراء خفض طارئ لمعدّلة الفائدة الرئيسيّة بنصف نقطة مئوية إلى ما بين 1,0-1,25 نقطة، في مواجهة المخاطر الاقتصاديّة المتزايدة بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ويعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يومًا من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرّر، تزايد المخاوف من تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بعد توقّف سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.
في سياق متّصل، أكّدت لجنة السوق المفتوح الفدرالية في بيان، أنّه "رغم أنّ ساسيات الاقتصاد لا تزال قويّة، إلّا أنّ فيروس "كورونا" يمثّل مخاطر تنكشف باستمرار على النشاط الاقتصادي"، لافتةً إلى أنّ "البنك المركزي يراقب من كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصاديّة، وسيستخدم أدواته ويتصرّف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الإحتياطي الفدرالي الأميركي خفّض معدل الفائدة الرئيسية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.