الأمم المتحدة طلبت 877 مليون دولار لمساعدة الروهينغا اللاجئين ببنغلادش

طلبت ​المفوضية العليا للاجئين​ و​المنظمة الدولية للهجرة​ التابعتين للأمم المتحدة، 877 مليون دولار (789 مليون يورو) للعام الحالي، من أجل مساعدة مئات آلاف ​الروهينغا​ اللاجئين في ​بنغلادش​ والجهات الّتي تستقبلهم.

وأوضحت الوكالتان أنّ "هذه الأموال ستسمح بتلبية حاجات 855 ألف من الروهينغا لجأوا إلى ​بورما​ وأكثر من 444 ألف بنغالي يستقبلونهم".

يُذكر أنّ منذ آب عام 2017، لجأ 740 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش هربًا من تجاوزات الجيش البورمي والميليشيات البوذيّة، الّتي وصفها محقّقون أمميّون بأنّها "إبادة". ورفضت بورما هذه الإتهامات، لافتةً إلى أنّها شنّت عمليّة عسكريّة بعد هجمات للمتمردين الروهينغا، واصفةً إيّاهم بـ"الإرهابيين".

ولا يزال مئات آلاف الروهينغا يعيشون في مخيمات وبلدات في بورما بحسب ​منظمة العفو الدولية​، في غياب حرية التنقل ومحدوديّة فرص العمل والعناية الطبيّة والتعليم.