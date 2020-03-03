كشف مصدران لوكالة "رويترز" أنّ "لجنة فنية مشتركة لأوبك وحلفائها ناقشت خفضًا لإنتاج النفط يتراوح من 600 ألف إلى مليون برميل يوميًّا، وأوصت بخفض في الإنتاج لا يقلّ عن 600 ألف برميل يوميًّا".
وكانت قد اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة اليوم، قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول ومنتجين آخرين، من بينهما روسيا، في وقت لاحق هذا الأسبوع في فيينا.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: لجنة "أوبك+" ناقشت خفضا لإنتاج النفط يتراوح من 600 ألف إلى مليون برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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