لودريان اتهم روسيا وسوريا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ​الحكومة السورية​ و​روسيا​ بارتكاب جرائم حرب على ما يبدو في هجومهما في شمال غرب ​سوريا​، مؤكدا ان ​باريس​ ستوثق ذلك.

وتوجه لأعضاء البرلمان لافتا إلى ان "الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية أصبح ممكنا نتيجة الدعم الجوي الروسي ويشهد انتهاكات منهجية لحقوق ​الإنسان​". وقال: " نحن ننظر اليوم إلى هذه الانتهاكات على أنها ربما يمكن اعتبارها جرائم حرب وسنقوم بتوثيقها".

وفي سياق آخر، لفت لودريان إلى انه من غير المقبول أن تستخدم ​تركيا​ قضية ​المهاجرين​ للضغط على ​أوروبا​".