لودريان اتهم روسيا وسوريا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الحكومة السورية وروسيا بارتكاب جرائم حرب على ما يبدو في هجومهما في شمال غرب سوريا، مؤكدا ان باريس ستوثق ذلك.
وتوجه لأعضاء البرلمان لافتا إلى ان "الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية أصبح ممكنا نتيجة الدعم الجوي الروسي ويشهد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان". وقال: " نحن ننظر اليوم إلى هذه الانتهاكات على أنها ربما يمكن اعتبارها جرائم حرب وسنقوم بتوثيقها".
وفي سياق آخر، لفت لودريان إلى انه من غير المقبول أن تستخدم تركيا قضية المهاجرين للضغط على أوروبا".
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