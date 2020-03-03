الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الجزائر​ية، في بيان، عن "ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ الجديد في الجزائر إلى 8 حالات". إضغط للمزيد

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