البرلمان التركي يعقد جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية

يعقد ​البرلمان التركي​ جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية وعملية "درع الربيع" والهجوم، الذي قتل فيه 34 جندياً ​تركيا​ً، وسيتم فرض السرية على مضمون الجلسة لمدة 10 سنوات.

وخلال الجلسة سيطلع ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ "أعضاء البرلمان على آخر التطورات بالمنطقة والعملية ​الجديدة​ "درع الربيع" التي أطلقها ​الجيش التركي​ الأسبوع الماضي في إدلب، ويهاجم في إطارها مواقع ​الجيش السوري​ في المنطقة".

ويتوقع أن يقدم وزير الخارجية مولود أوغلو إحاطة بشأن الجانب الدبلوماسي من العمل على المسار السوري على خلفية تصاعد التوتر في إدلب.