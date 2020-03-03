البرلمان التركي يعقد جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية

يعقد البرلمان التركي جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية وعملية "درع الربيع" والهجوم، الذي قتل فيه 34 جندياً تركياً، وسيتم فرض السرية على مضمون الجلسة لمدة 10 سنوات.
وخلال الجلسة سيطلع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "أعضاء البرلمان على آخر التطورات بالمنطقة والعملية الجديدة "درع الربيع" التي أطلقها الجيش التركي الأسبوع الماضي في إدلب، ويهاجم في إطارها مواقع الجيش السوري في المنطقة".
ويتوقع أن يقدم وزير الخارجية مولود أوغلو إحاطة بشأن الجانب الدبلوماسي من العمل على المسار السوري على خلفية تصاعد التوتر في إدلب.
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