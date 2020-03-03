علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي أجريت يوم امس، معتبراً أنه "دائماً يؤيد إسرائيل والشعب اليهودي".
هذا وكانت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية إسرائيلية، قد أظهرت أن "الكتلة اليمينية وعلى رأسها حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو ستحصل على 60 مقعداً، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائباً من أصل 120 في الكنيست.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن الانتخابات الإسرائيلية: سأقف دائما مع دولة إسرائيل والشعب اليهودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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