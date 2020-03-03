ترامب عن الانتخابات الإسرائيلية: سأقف دائما مع دولة إسرائيل والشعب اليهودي

علق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "نتائج ​انتخابات​ ​الكنيست الإسرائيلي​ التي أجريت يوم امس، معتبراً أنه "دائماً يؤيد إسرائيل والشعب اليهودي".

هذا وكانت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية إسرائيلية، قد أظهرت أن "الكتلة اليمينية وعلى رأسها حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو ستحصل على 60 مقعداً، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائباً من أصل 120 في الكنيست.