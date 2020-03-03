اعلنت ولاية ​واشنطن​ الأميركية ارتفاع عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ إلى 7 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وكان حاكم ولاية واشنطن الأميركية، جاي روبرت انسلي، أعلن يوم السبت، حالة الطوارئ في الولاية بعد وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية أعلنت إلغاء بعض رحلاتها من لندن إلى الولايات المتحدة بسبب انخفاض الطلب على السفر الناتج عن تأثير وباء فيروس كورونا على المسافرين.